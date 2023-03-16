Происшествия 16 марта 2023, 13:44 Пассажирский автобус сгорел на трассе в Башкирии

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Пассажирский автобус,ехавший в Дюртюли из Уфы, загорелся на 1278-м километре трассы М-7 «Волга». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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На момент возникновения пожара в автобусе, кроме водителя, находилось еще три человека. Они успели самостоятельно покинуть транспорт, никто из них не пострадал. К моменту приезда пожарных автобус полностью выгорел. Спасатели потушили остаточное пламя. Причина пожара устанавливается.

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