Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы. Видео

На юго-западе Москвы сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту т72. Причины пожара установят совместно с производителем транспорта.

«Заявка поступила о возгорании автобуса напротив Наметкина, 6 корпус 1. Наши подразделения оперативно прибыли и обнаружили возгорание автобуса на площади 30 квадратных метров. В 09:28 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступало», — сообщили «360» в МЧС.

Автобус следовал по маршруту т72. В салоне в момент возгорания находились 20 человек. Водитель быстро провел эвакуацию пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

«Автобусные маршруты №т60, т72, 246, 555, 628 и С5 изменены», — говорится в сообщении ведомства.

Маршрут автобуса т72 проходит рядом с Профсоюзной улицей, по которой следует компенсационный автобус вдоль Калужско-Рижской линии метро. В ведомстве отметили, что на движение бесплатных автобусов КМ происшествие не повлияло.

Причину пожара еще не установили, ее будут выясняться совместно с производителем транспортного средства — ПАО «КамАЗ».