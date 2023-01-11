Происшествия 11 января 2023, 22:21 Пассажирский автобус съехал в кювет на МКАД. Два человека пострадали

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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на МКАД. Общественный транспорт съехал в кювет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

В результате аварии погибших нет, однако двое человек получили травмы. Их доставили в медицинские учреждения. По предварительным данным, они получили легкие травмы.

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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, написали Nation News.

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