Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся в Подмосковье

Пассажирский рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся в городском округе Богородский. В результате аварии одна женщина получила ушиб, но ей уже оказали всю необходимую помощь.

«10 января 2021-го, в 07:32, в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП в городском округе Богородский, село Воскресенское. Есть пострадавший», — сообщила «360» пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Предварительно установили, что водитель автобуса не справился с управлением. Во время движения автобус съехал в кювет, а затем опрокинулся.

Источник фото: ГУ МЧС России по Московской области

В администрации Богородского городского округа уточнили, что автобус ехал по маршруту Ногинск — Громково. На место отправили бригаду ЭМП-12 ТЦМК, дежурную смену ПСО-8 Ногинского ТУСиС и экипаж ГИБДД Ногинска.

Всего в автобусе ехали восемь пассажиров с водителем. Приехавшие спасатели эвакуировали их. Во время аварии пострадала одна из пассажирок, получившая ушиб мягких тканей. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

Всех остальных пассажиров доставили до места назначения попутным транспортом. Экстренные службы отреагировали на ситуацию оперативно и слаженно. Движение на дороге не перекрывали. Кроме того, не наблюдалось и разлива топлива. Сейчас все обстоятельства продолжают устанавливать.