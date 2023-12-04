Происшествия 04 декабря 2023, 16:13 Пассажирский автобус сдуло в кювет на Кубани Сильный боковой ветер сдул автобус с трассы в Краснодарском крае Пресс-служба МЧС

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Автобус Higer с 15 пассажирами съехал в кювет из-за сильного бокового ветра. ЧП произошло в понедельник, 4 декабря, около 13:30 на 2-м километре автодороги Шарыпово — Назарово, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Из-за неблагоприятных погодных условий междугородний автобус сдуло с трассы и опрокинуло на бок. Известно, что 57-летний водитель совершал рейс из Шарыпово в Красноярск.

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Спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда вместе с сотрудниками МЧС эвакуировали пассажиров через люк автобуса. Никто из них не обращался за медицинской помощью.

По данным региональной Госавтоинспекции, на Кубани идет мокрый снег, вождение затруднено. В центральных районах Краснодарского края из-за положительных температур на проезжей части присутствует рыхлый снег. Скорость ветра достигает 15-20 метров в секунду.

Водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим, чтобы транспортное средство оставалось управляемым даже в сложных метеорологических условиях.

Ранее на Кубани иномарка врезалась в корову, которую от удара откинуло на проезжающую мимо машину скорой помощи. В ДТП погибли два человека.