Происшествия 29 ноября 2023, 10:54 Пассажирский автобус сбил 99-летнюю пенсионерку в Подмосковье Прокуратура: пассажирский автобус сбил 99-летнюю женщину в Можайске

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В Подмосковье водитель пассажирского автобуса сбил 99-летнюю женщину. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры опубликовали в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Авария произошла в Можайске 27 ноября на Московской улице. Водитель пассажирского автобуса при повороте налево сбил 99-летнюю пенсионерку, которая переходила через дорогу. Пожилую женщину доставили в Можайскую центральную районную больницу.

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«Следственным органом в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшей», — уточнили в надзорном ведомстве.

Можайская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.