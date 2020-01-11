Пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП под Орлом. Погибли три человека

Пассажирский автобус с украинцами столкнулся с легковушкой в Орловской области. В результате аварии погибли три человека, водитель автомобиля и шесть пассажиров автобуса получили различные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По информации ведомства, столкновение произошло утром 11 января на 400-м километре трассы М-2. Микроавтобус Mercedes и автомобиль Renault Megane попали в аварию рядом с селом Шахово.

«Пока известно о трех погибших, еще несколько человек пострадали. Количество уточняется», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В ГИБДД уточнили, что в автобусе ехали семь граждан Украины. Само транспортное средство тоже было зарегистрировано в этой стране. В результате аварии погибли пассажир и водитель легковушки, также жертвой ДТП стал один пассажир микроавтобуса.

Травмы различной степени тяжести получили остальные пассажиры микроавтобуса и водитель машины. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.