Пассажирский автобус с детьми перевернулся в Удмуртии

Серьезное ДТП произошло в Глазовском районе Удмуртии. Там перевернулся автобус Scania, который перевозил 15 детей. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на данные регионального ГИБДД.

Автобус направлялся ночью из Ижевска в Кировскую область. В нем на момент происшествия находилось 29 человек. 15 из них — дети.

«У находившегося за рулем автобуса 50-летнего водителя случился инсульт, из-за чего мужчина не справился с управлением», — сказано в сообщении.

Автобус съехал в кювет, где перевернулся. В результате пять человек, среди которых двое детей, получили травмы. Водитель скончался, передали «Новые известия».