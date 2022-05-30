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    30 мая 2022, 16:46

    Пассажирский автобус с детьми перевернулся в Удмуртии

    Арина Бобкова

    Серьезное ДТП произошло в Глазовском районе Удмуртии. Там перевернулся автобус Scania, который перевозил 15 детей. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на данные регионального ГИБДД.

    Автобус направлялся ночью из Ижевска в Кировскую область. В нем на момент происшествия находилось 29 человек. 15 из них — дети.

    «У находившегося за рулем автобуса 50-летнего водителя случился инсульт, из-за чего мужчина не справился с управлением», — сказано в сообщении.

    Автобус съехал в кювет, где перевернулся. В результате пять человек, среди которых двое детей, получили травмы. Водитель скончался, передали «Новые известия».