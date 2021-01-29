Пассажирский автобус попал в ДТП под Тамбовом

По данным сайта «Дни.ру», четыре человека, включая водителя, пострадали. Их доставили в больницу. Автобус также сильно поврежден. Всего в нем находились 16 пассажиров. 13 из них отправились дальше на попутном автобусе.

По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.