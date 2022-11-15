15 ноября 2022, 22:46
Пассажирский автобус попал в ДТП под Нижним Новгородом
112: девять человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Нижегородской области произошла авария с пассажирским автобусом. В результате ДТП девять человек госпитализировали, сообщил Telegram-канал «112».
Столкновение произошло на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» в районе поселка Туртапки. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и опрокинул транспортное средство в кювет. В салоне находились 19 пассажиров. Девять из них госпитализированы с различными травмами.
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Предположительной причиной аварии назвали тяжелые погодные условия. Обстоятельств случившегося выясняются.
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Накануне два автомобиля упали в котлован неподалеку от Пензы. ДТП произошло на 219 километре трассы Р-218. По предварительным данным, иномарки Toyota и Ford на полном ходу упали в яму. В результате пострадали несколько человек, один скончался.
ДТП
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