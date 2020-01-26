Пассажирский автобус попал в аварию под Пермью. Пострадали 15 человек

Автобус с пассажирами врезался в два автомобиля в Пермском крае. Во время аварии 15 человек получили различные травмы, среди них был ребенок. Сейчас восемь пострадавших лежат в больнице в тяжелом состоянии.

ДТП произошло утром 26 января на 414 километре трассы «М7 Волга», пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное министерство территориальной безопасности. На дороге столкнулись автобус, который ехал из Перми в Очер, и две легковушки.

Источник фото: vk.com

«Госпитализированы 15 человек, среди них один ребенок. По уточненным данным, восемь из них находятся в тяжелом состоянии», — сообщил представитель краевого минздрава.

Сейчас на месте аварии работают 11 бригад скорой помощи, экстренные службы, а также готовится вертолет санавиации, который вылетит в случае необходимости.

Кроме того, в ведомстве отметили, что сейчас на трассе сильно затруднено движение, поэтому водителям советуют выбирать другие маршруты.