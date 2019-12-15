Пассажирский автобус перевернулся в Нижегордской области. Пострадали 14 человек

Рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся в Нижегордской области. В результате аварии 14 человек получили различные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Число пострадавших выросло до 14. Автобус ехал из текстильного центра из Иваново», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, ДТП произошло вечером 15 декабря в Балахнинском районе. Водитель автобуса ехал из Иваново в Дзержинск, но по дороге не справился с управлением.

Источник фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В момент случившегося в салоне автобуса находились 49 человек, все взрослые. В результате аварии никто не погиб.

Сейчас на месте ДТП работают врачи и сотрудники ГИБДД.