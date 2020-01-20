Пассажирский автобус перевернулся в Кузбассе. Фото

Междугородний автобус ехал из Барнаула в Кемерово, но по дороге перевернулся. В момент аварии в салоне были 12 пассажиров. К счастью, никто не пострадал, сообщил пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.

По его словам, ДТП произошло ночью 20 января рядом с поселком Раздольное в Гурьевском муниципальном округе. Автобус с 12 пассажирами выехал из Барнаула и направлялся в Кемерово, когда съехал с дороги и опрокинулся.

«Пострадавших нет. Пассажиры продолжили движение на попутном автобусе», — приводит РИА «Новости» слова Дужика.

Пресс-секретарь также добавил, что в транспортном средстве детей не было.

Источник фото: vk.com/belovo

Сейчас все причины и обстоятельства произошедшей аварии выясняются.