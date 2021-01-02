Пассажирский автобус перевернулся в Ивановской области

Пассажирский автобус перевернулся вблизи села Деревеньки Ивановской области. По предварительной информации, в нем было 15 человек. Одна пожилая женщина скончалась, еще 12 пассажиров получили различные травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ивановской области. Там уточнили, что ДТП произошло возле населенного пункта Деревеньки около 17:10.

«По имеющейся информации, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет и его опрокидывание, в результате которого один человек погиб, еще 12 человек, в том числе ребенок, получили травмы», — сообщили в СК региона.

В ведомстве начали проверку по факту смерти человека. Следователи установят, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 10 единиц техники и 28 человек, в том числе две единицы техники и семь человек личного состава от МЧС России.