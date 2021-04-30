Пассажирский автобус перевернулся под Хабаровском

Автобус с пассажирами опрокинулся в Хабаровске. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС. В ведомстве заявили, что в результате аварии есть пострадавшие.

Авария произошла в Нанайском районе региона на автодороге Лидога-Ванино.

«По информации дежурно-диспетчерской службы в 140 километрах от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе совершил опрокидывание пассажирский автобус. В момент происшествия в автобусе находилось 32 пассажира и двое водителей. По предварительным данным есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

На место аварии направились экипаж ГИБДД, медики и пожарные местного спасательного гарнизона.

Очевидцы сообщили, что около 15 человек на попутном транспорте прибыли в ближайшее кафе. Для транспортировки людей выехал автобус. Причины аварии пока уточняются.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что два человека в результате аварии погибли. Официального подтверждения этой информации нет.