Происшествия 10 марта 2023, 17:05 Пассажирский автобус перевернулся в Челябинской области

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Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Верхнем Уфалее Челябинской области. В аварии пострадали три человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

По предварительным данным, водитель за рулем общественного транспорта не справился с управлением, после чего машина опрокинулась. В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры, трое из них пострадали.

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Отмечается, что за последний год водителя несколько раз привлекали к административной ответственности.

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