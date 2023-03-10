10 марта 2023, 17:05
Пассажирский автобус перевернулся в Челябинской области
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Верхнем Уфалее Челябинской области. В аварии пострадали три человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.
По предварительным данным, водитель за рулем общественного транспорта не справился с управлением, после чего машина опрокинулась. В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры, трое из них пострадали.
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Отмечается, что за последний год водителя несколько раз привлекали к административной ответственности.
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Челябинская область
ДТП
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