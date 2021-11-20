Пассажирский автобус перевернулся по дороге в Иваново

В Нижегородской области госпитализировали 10 человек, пострадавших в ДТП с автобусом. Авария случилась на автодороге Нижний Новгород — Иваново. Об этом в своем Instаgrаm-аккаунте сообщил глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов.

«Десять человек доставлены в ЦРБ Балахны. Состояние легкой и средней тяжести. Детей среди пострадавших нет», — рассказал он.

Мелик-Гусейнов добавил, что один человек все еще находится в автобусе — он зажат между сиденьями. После спасения его доставят в то же медучреждение.

ДТП произошло рано утром 20 ноября в Балахнинском районе недалеко от деревни Тростьяны, на 333-м километре автодороги Нижний Новгород — Иваново. Автобус, следовавший в Иваново, перевернулся. К месту аварии направили семь бригад скорой помощи.

На данный момент полиция пытается установить обстоятельства этого ДТП. По предварительным данным областного ГУ МВД по Нижегородской области, водитель автобуса «Хайгер» выбрал не подходящую для дорожных условий скорость, в результате транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось.

На момент аварии в автобусе находились 35 человек — 34 пассажира и водитель. Детей среди них не было.

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