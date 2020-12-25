Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Рязанской области. Есть погибшие

ДТП произошло 25 декабря в районе 03:00. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД, погибли три человека. Пострадали 11 человек. Трое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии. В ЕДДС говорят о четырех погибших.

«В больницу поступили 10 пострадавших. Трое тяжелых — девушка 17 лет, мужчина и ребенок, они в реанимации», - рассказал агентству заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

Автобус ехал из Москвы в Волгоград. Во время аварии в нем находились 26 человек. По предварительным данным, автобус перевернулся, потому что водитель не справился с управлением. После ДТП МЧС организовало горячую линию.