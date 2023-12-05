Происшествия 05 декабря 2023, 12:45 Пассажирский автобус насмерть сбил 94-летнюю женщину во Владимирской области

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Пожилая женщина стала жертвой ДТП в Коврове Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по региону.

Авария произошла на улице Малеева. По предварительным данным, 94-летняя пенсионерка пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате она попала под колеса пассажирского автобуса.

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Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли ее спасти.