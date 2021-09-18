Пассажирский автобус московской фирмы перевернулся в Вологодской области

Автобус с пассажирами частного московского перевозчика попал в аварию в Вологодской области. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, травмы получили 11 человек.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса Mercedes-Benz при движении по федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в сторону автодороги Вологда — Тихвин не справился с управлением. В результате автобус перевернулся. Травмы различной степени тяжести получили 11 пассажиров.

Прокуратура объявила о проверке компании-владельца автобуса. Сотрудники ведомства проверят, проходят ли водители медицинские осмотры перед рейсами, а также техническое состояние транспортных средств. По результатам проверки ведомство примет решение о мерах прокурорского реагирования.