Происшествия 14 декабря 2023, 15:31 Пассажирский автобус и Mercedes столкнулись во Владимирской области

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В Коврове произошла авария с участием Mercedes и пассажирского автобуса. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД Владимирской области.

ДТП произошло на пересечении улиц Чкалова и Ватутина. Несколько человек при столкновении получили незначительные травмы, всем оперативно оказал медпомощь.

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Прокуратура региона уже начала проверку по факту аварии. Также специалисты проверят, насколько хорошо были очищены от снега дороги.

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