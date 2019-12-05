Пассажирский автобус и иномарка столкнулись в Уфе

Авария произошла около 15:00 по местному времени (около 13:00 по Москве). На западном обходе Уфы столкнулись Chery и автобус Ford, который ехал по маршруту Благовещенск — Уфа.

Пострадали двое пассажиров легковушки и водитель микроавтобуса. Они обратились за медицинской помощью. У иномарки сильно смят передний бампер, крыша и бока.

На месте ДТП работают полицейские. Причины аварии пока не известны.