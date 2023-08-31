31 августа 2023, 04:41
Пассажирский автобус и фура столкнулись в Саратове
МЧС: ДТП с пассажирским автобусом и фурой произошло в Саратове
Пассажирский автобус и фура столкнулись на 345 километре ФАД Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград», рядом с поворотом на село Пудовкино. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Саратовской области.
Пассажирский автобус следовал по маршруту из Махачкалы в Москву, отметили в ведомстве. Там также отметили, что в результате столкновения есть пострадавшие.
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ДТП произошло в Гагаринском районе Саратова, уточнил в своем Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
По его словам, жертвой ДТП стал один человек из автобуса, еще 10 пострадали.
В управлении ГИБДД по региону, что грузовой автобус Mercedes-Benz наехал на стоящий автобус Neoplan, уточнил ТАСС. В управлении также пояснили, что жертвой столкновения стала 52-летняя пассажирка автобуса. Еще три человека доставлены в медучреждение. Среди них мальчик семи лет.
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