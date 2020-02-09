Пассажирский автобус и фура попали в ДТП под Кемерово

Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе в Кемеровской области. Водитель грузовика скончался на месте, четыре пассажира получили различные травмы. Следователи начали проверку.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, автобус и фура влетели друг в друга на 60-м километре трассы Кемерово — Анжеро-Судженск. Во время аварии водитель фуры погиб, госпитализация потребовалась четырем пассажирам автобуса. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь врачи.

Источник фото: vk.com/podslushano142ru

После ДТП следователи организовали проверку. Они выясняют все обстоятельства и причины столкновения двух машин. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и медики.