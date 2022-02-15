Пассажирский Ан-26 совершил аварийную посадку под Иркутском

Самолет Ан-26 экстренно сел в аэропорту города Усть-Кут Иркутской области после срабатывания сигнала о течи масла в правом двигателе. На борту находились 14 пассажиров и шесть членов экипажа.

Лайнер совершал рейс Иркутск — Усть-Кут — Ербогачен, но в 11:26 (06:26 по московскому времени) он совершил аварийную посадку в районе аэропорта Усть-Кут. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, причиной посадки послужила утечка масла в одном из двигателей», — заявили в ведомстве.

Ан-26 благополучно приземлился, никто не пострадал. Сейчас самолет остается в аэропорту Усть-Кута. Пассажиры вылетели в Ербогачен резервным рейсом.

«Создана комиссия по установлению причин неисправности двигателя», — добавили в прокуратуре.

Байкало-Ангарской и Осетровской транспортными прокуратурами проводятся проверки соблюдения законов о безопасности полетов и защите прав пассажиров.