Пассажирские автобусы столкнулись на западе Москвы
Три автобуса столкнулись 16 сентября около 15:10 в районе дома № 48 по Можайскому шоссе. Авария произошла на остановке городского транспорта. Как рассказали «360» в пресс-службе Мосгортранса, в результате происшествия пострадали несколько человек.
«В результате (ДТП — прим. ред.) ушибы получили несколько человек, они обратились за медицинской помощью. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД», — сообщили в Мосгортрансе.
«ГАЗель» врезалась в пассажирский автобус под Омском. Есть пострадавшиеПодробнее
Также известно, что авария произошла с участием автобусов маршрутов 157к, 45 и одного транспортного средства подмосковного перевозчика.
О количестве пострадавших и их состоянии пока не сообщается.
Более подробной информации о дорожно-транспортном происшествии пока нет.