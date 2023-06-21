Происшествия 21 июня 2023, 04:55 Пассажирские автобусы сгорели во Владивостоке МЧС: четыре пассажирских автобуса сгорели на стоянке во Владивостоке ГУ МЧС по Приморскому краю

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Четыре пассажирских автобуса сгорели во Владивостоке на стоянке. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Все случилось на улице Адмирала Корнилова в автобусном парке в 06:30 по местному времени (23:30 по московскому времени). На момент прибытия пожарных горели четыре машины.

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«В 08:14 (01:14 по московскому времени) пожар ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — сказано в сообщении.

Прокуратура Приморского края уточнила, что перед выходом на линию по неизвестной причине загорелся один автобус. Пламя перекинулось на рядом стоящий транспорт. В результате сгорели четыре машины. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Ранее сообщалось о пожаре на складе поддонов в Волоколамске. Помещение принадлежит предприятию «ПаллетТрейд». По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.