Происшествия 24 марта 2023, 11:53 Пассажирская «Газель» провалилась в яму на дороге в Перми РИА «Новости»: микроавтобус провалился в яму в Перми

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Яма глубиной в микроавтобус появилась в Перми. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале РИА «Новости».

На них видно, что микроавтобус «Газель» ушел в яму бампером вперед. Причем глубина провала в дороге общего пользования практически полностью совпала с длиной машины.

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В местных сообществах отметили, что транспорт провалился недалеко от Балатовского парка. Незадолго до ухода под асфальт микроавтобус стоял перед светофором, на красном сигнале регулирующего объекта. По данным СМИ, водитель не пострадал.

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Также на кадрах с места происшествия видно, что около ямы уже работают сотрудники правоохранительных органов. Также с ними заметили и представителей экстренных служб.

По предварительным данным, причиной образования ямы глубиной в «Газель» стали подземные воды, которые размыли почву под дорожным полотном.