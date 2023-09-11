11 сентября 2023, 10:05
Пассажирская «Газель» и грузовик не поделили трассу М-4 на Кубани
ТАСС: 12 человек пострадали в ДТП с «Газелью» и грузовиком на Кубани
Пассажирская «Газель» и грузовик столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Динском районе на Кубани. В результате травмы получили 12 человек, в том числе трое детей, сообщил ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб региона.
По информации собеседника агентства, дорожная авария произошла на 22-м километре М-4 в ночь на 11 сентября. В пассажирской «Газели», столкнувшейся с грузовиком, находились 12 человек.
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«В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе трое детей», — добавил источник ТАСС.
Характер травм, которые получили люди, он не уточнил.
В начале сентября смертельное ДТП произошло на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Водитель фуры влетел в машину, сопровождавшую группу подростков-велосипедистов. Две девочки скончались от полученных травм.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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