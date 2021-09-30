Пассажиры засняли посадку на воздушном шаре в Черное море

Пассажиры воздушного шара, который упал в Черное море в Сочи, показали полное видео своего путешествия. В нем показано, как все начиналось и чем все закончилось.

На кадрах видно, что сначала шар стоял на суше, его заправляли, люди находились в приподнятом настроении. Позже туристы уже в воздухе, пролетают мимо реки, домов, но затем видно, что шар несет прямо к морю.

«Садимся на море, тонем», — резюмировала в какой-то момент одна из девушек.

На видео показано, что шар уже упал в море, ноги путешественников находились в воде. К счастью, их спасли рыбаки, находившиеся неподалеку. Один из последних кадров — затонувший шар.

В последние дни в Сочи стоит плохая погода: идут проливные дожди с порывистым ветром, дует сильный ветер. Возможно, из-за него шар отнесло в сторону моря. Региональное МЧС пока не комментировало случившееся.