Эксклюзив 20 декабря 2023, 19:29 Пассажиров заблокировало в аэропорту Новосибирска из-за проблем с дверьми Сотни пассажиров застряли в аэропорту Новосибирска из-за неработающих дверей

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Прилетевшие в новосибирский аэропорт Толмачево пассажиры не смогли выйти в город из-за поломки автоматических дверей. Об этом сообщил источник «360».

Пройдя турникеты, люди оказались запертыми в проходе перед дверьми. В итоге на выходе из зоны прилета образовалась толпа. Среди застрявших в том числе были пассажиры рейсов из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга.

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Сотрудники аэропорта, обнаружив поломку, открыли запасные двери и выпустили всех на улицу. Сейчас один из них контролирует, чтобы люди проходили через двери, которые исправно работают.

Ранее в аэропорту Волгограда ограничили аэронавигацию. В пресс-службе воздушной гавани не объяснили, с чем связано такое решение.