Пассажиров совершившего жесткую посадку Ан-28 доставили в Томск

Пассажиры самолета Ан-28, который совершил жесткую посадку под Томском, доставили в город. Их направили в местную больницу для осмотра.

Об этом «360» рассказала тетя одной из юных пассажирок самолета Ксения. Собеседница уточнила, что с ее племянницей все хорошо — она выходила на связь до того, как вертолеты их забрали с места ЧП.

«Она уже прилетела в Томск. Всех посадили в автобусы и увезли в больницу», — отметила Ксения.

Собеседница отметила, что ее племянница во время приземления потеряла кроссовок. Ксения также подчеркнула, что вместе с девочкой на борту находились мама и сводный брат. С ними тоже все в порядке.

«Каждый раз, когда говоришь об этом, эмоционально очень тяжело. Сейчас все хорошо обошлось, но когда ты вспоминаешь об этом, вызывает эмоции сразу», — отметила она.

О том, что самолет Ан-28 пропал с радаров, стало известно днем 16 июля. Его смогли найти менее чем за два часа — выяснилось, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Томской области. В результате самолет пропахал носом борозду, а затем перевернулся.

Все пассажиры и члены экипажа остались живы. По предварительной версии, никто не получил серьезных повреждений, но пострадавшие есть. Одна из пассажирок рассказала, что самолет падал 15 минут и едва не свалился в болото, но пилоты смогли вывести его поле. После приземления они быстро вывели всех наружу, потому что боялись, что может быть взрыв.