Пассажиров сломавшегося вертолета Ми-8 бросили в деревне под Тобольском

Пассажиры сломавшегося под Тобольском вертолета Ми-8 провели всю ночь на улице, ожидая другой борт, написал 72.ru. Вертолет принадлежит авиакомпании UTair.

Ми-8 13 ноября выполнял рейс Тобольск — Ишменево — Иземеть — Ачиры — Тобольск, но был вынужден сесть на посадочной площадке деревни Иземеть после срабатывания табло «Стружка в левом двигателе». После этого вертолет вернулся в Тобольск для ремонтных работ, но людей с собой экипаж брать не стал, написало издание.

На борту находились 12 пассажиров, но их, по информации 72.ru, оставили в Иземети ждать другой вертолет. При этом там нет нормального аэропорта или гостиницы, поэтому они провели всю ночь на улице.

Обстоятельства вынужденной высадки пассажиров проверит Уральская транспортная прокуратура. Представители авиаперевозчика заявили, что вылет запасного судна, которое заберет оставшихся пассажиров, будет организован 14 ноября, написал РБК.