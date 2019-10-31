Пассажиров просили пересаживаться из последнего вагона на «зеленой» ветке

В пресс-службе столичной подземки объяснили скопление экстренных служб у Павелецкого вокзала. Оказалось, что в метро произошло небольшое задымление.

Дым заметили в технической зоне на станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Работники подземки и МЧС проверили инфраструктуру, все работает штатно. Однако из-за этого на «Новокузнецкой» пассажирам пришлось выходить из последнего вагона поездов, которые ехали на юг.

Сейчас движение на «зеленой» ветке идет по графику, безопасности людей и составам ничего не угрожает.