Пассажиров попавшего в ДТП под Рязанью автобуса отправили в Астрахань на резервном транспорте

Пассажиры автобуса, который в воскресенье, 2 января, попал в аварию под Рязанью, уже отправились в Астрахань на резервном транспорте. Им предоставили другой автобус, который прибыл на место из Тамбова. Видео поездки опубликовала пресс-служба правительства Рязанской области.

Авария произошла рано утром на автотрассе Москва — Астрахань. Неподалеку от села Вослебово рейсовый автобус врезался в опору моста железной дороги. Жертвами ДТП стали пять человек, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Пострадали, по последним данным, 22 человека, среди них есть дети. Двенадцать человек пришлось доставить в больницу, трое находятся в реанимации.

Как сообщили в областной прокуратуре, предварительной причиной аварии считают то, что водитель автобуса мог заснуть во время поездки. Возможно, он вышел на рейс сильно утомленным. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Всего в автобусе находились 52 человека. На место оперативно прибыли экстренные службы и полицейские. Изначально тех, кто не пострадал в ДТП, разместили во временном пункте. Теперь же за ними отправили другой автобус, они уже следуют в Астрахань.