Происшествия 24 января 2024, 02:40 Пассажиров поезда Томск — Адлер высадили по ошибке ночью в лесу РЖД проведет проверку о высадке в лесу шести пассажиров поезда Томск — Адлер Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Проводница поезда Томск — Адлер по ошибке высадила пассажиров в глухом лесу в Пермском крае. Людям пришлось пройти несколько километров по заснеженным путям, пока их не подобрал товарный поезд. Об этом написал Telegram-канал «Осторожно, новости».

В полночь проводница сообщила пассажирам, что поезд прибыл на станцию Чернушка, из вагона вышли шесть человек, в том числе студентка из Екатеринбурга. Пассажиры увидели, что их высадили в глухом лесу, но не успели забежать в вагон, поезд тронулся. Позже выяснилось, что это была станция Щучье Озеро.

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«Мы шли километры по лесу. Света нет, только рельсы, и все. Ни фонаря, ни домика, связи нет. У меня все ноги окоченели, по пояс снега у нас», — поделилась с Telegram-каналом студентка.

Она отметила, что среди высаженных пассажиров были женщины с детьми. Девушке пришлось обращаться за медицинской помощью из-за переохлаждения.

По информации Telegram-канала, проводница перепутала время прибытия и не знала об отставании от расписания.

В РЖД сообщили РИА «Новости», что проводится служебное расследование. Четверым пассажирам оплатили проезд на такси к месту назначения, двоих отправили на другом поезде. В качестве компенсации пострадавшим вернули стоимость билетов и начислили по семь тысяч бонусных баллов.