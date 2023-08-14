14 августа 2023, 18:08
Пассажиров начали регистрировать на задержанный рейс из Екатеринбурга в Анталью
Транспортная прокуратура: в Екатеринбурге началась регистрация на рейс в Анталью
В екатеринбургском аэропорту Кольцово началась регистрация на рейс в Анталью, который задержали на несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.
«Планируемое время вылета — в 19:50», — указали в ведомстве.
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Предварительно, 23 пассажира отказались от рейса в Турцию. Второй борт вылетит в курортный город в ночь на 15 августа в 01:55 (по московскому времени). Экипаж самолета ожидает 410 пассажиров.
Представитель региональной транспортной прокуратуры прибыл в аэропорт, чтобы проконтролировать своевременный вылет.
В ведомстве сообщили, что рейс WZ-3071 по маршруту Екатеринбург — Анталья не вылетел в положенное время из-за позднего прибытия самолета. Пассажиров разместили в гостиницах, обеспечив питанием и напитками.
Ранее 13 августа туристы из Екатеринбурга на сутки застряли в Анталье из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings. Причиной ситуации стала поломка сразу двух самолетов.
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