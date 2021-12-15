Пассажиров на станции «Маяковская» выпустили из вагона в стену. Видео

На Замоскворецкой линии столичного метро поезд открыл дверь последнего вагона в тоннеле. Видео из вагона появилось в Сети. В пресс-службе Московского метрополитена «360» заявили, что проверят информацию.

Кадры, якобы снятые на станции «Маяковская», опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком». На них виден вагон, сидящие пассажиры и смотрящие в стену створки двери.

В метро пообещали изучить видео и проверить эти сведения. Тем временем пользователи в комментариях к посту отметили, что «на половине старых станций первый и последний выходы всегда почти в тоннеле».