Происшествия 01 апреля 2024, 17:32 Пассажиров Курского вокзала в Москве вывели на время работы правоохранителей МЖД сообщила о работе силовиков на Курском вокзале, пассажиров вывели РИА «Новости»

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Пассажиров Курского вокзала в столице временно вывели на улицу, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Там добавили, что ситуация не повлияла на движение поездов.

«На время работы правоохранительных органов на Курском вокзале Москвы проводится оповещение пассажиров. Все они выведены с территории вокзала», — отметили в МЖД.

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Там уточнили, что через третий тоннель в обход вокзала организовали проход.

Днем 1 апреля поступило сообщение о якобы минировании Курского вокзала и торгового центра «Атриум», сообщило издание msk1.ru. Один из очевидцев рассказал, что посетителей зданий попросили выйти, они направились на другую сторону Садового кольца.

Подобные угрозы поступали в адрес торгового центра «Миля» на юго-востоке столицы. Днем 30 марта из ТЦ эвакуировали посетителей.