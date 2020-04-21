21 апреля 2020, 20:40
Пассажиров двух автобусов в Кировской области разыскивают из-за возможного заражения коронавирусом
Роспотребнадзор объявил в розыск пассажиров автобусов «Киров — Восточный» и «Киров — Уржум». У двух человек, которые ехали по этому маршруту, диагностировали коронавирус, и теперь все остальные также рискуют оказаться инфицированными. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Речь идет о людях, ехавших в автобусе «Киров — Восточный» 16 апреля в 13.00 и в автобусе «Киров — Уржум» 21 апреля. Их просят срочно позвонить на горячую линию.