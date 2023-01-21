Происшествия 21 января 2023, 22:29 Пассажиров Astoria Grande доставили в Россию после задержки судна в Турции ТАСС: всех пассажиров Astoria Grande доставили из Турции в Россию РИА «Новости»

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Самолеты с пассажирами лайнера Astoria Grande приземлились в России после задержки судна в порту Турции из-за сильного шторма. Об этом ТАСС сообщили в компании Miray Cruises.

«Пассажиров лайнера Astoria Grande благополучно доставили в Сочи специально организованными бортами из Стамбула. Туристов отправили авиасообщением из-за существенной задержки выхода лайнера из порта Амасра после инцидента в рамках швартовочных операций в условиях шторма», — отметили в компании.

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Столкновение лайнера Astoria Grande с краевой защитой причала произошло в турецком порту Амасра, когда судно пыталось пришвартоваться в условиях шторма. Это случилось 18 января. В тот момент на лайнере находились 385 туристов из России и 283 члена экипажа.

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На следующий день экипаж судна смог пришвартоваться, однако из-за потери времени по причине неблагоприятной погоды доставку российских туристов в Сочи пришлось организовывать на самолетах.

Представитель судовладельца ранее заявил, что очередной круиз на судне Astoria Grande из Сочи был запланирован на 21 января, но его отметили. Круизная программа будет продолжена в апреле 2023 года.