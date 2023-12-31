Эксклюзив 31 декабря 2023, 09:57 Пассажиров аэропорта в Оренбурге эвакуировали из-за пожара на ближайшей стройке Пресс-служба МЧС

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Пассажиров оренбургского аэропорта пришлось эвакуировать из терминала из-за пожара на стройплощадке возле него. Об этом «360» рассказали представители воздушной гавани.

По их словам, короткое замыкание высоковольтного кабеля на строительной площадке произошло в ночь на 31 декабря. Возникло задымление.

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«Для обеспечения безопасности пассажиров эвакуировали из терминала. После проверки и устранения задымления силами противопожарной службы аэропорта пассажиры смогли туда вернуться», — добавили в аэропорту.

По данным собеседника «360», ночью несколько рейсов в аэропорту задержали безотносительно к пожару — из-за погодных условий. Полеты переносились, самолеты уходили на запасной аэродром. Сейчас все работает в штатном режиме.

«Один рейс уже обслужили, второй приземлился, ждем еще третий. Все задержанные рейсы сегодня планируем обслужить», — пояснили в аэропорту.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, на место пожара выезжал оренбургский транспортный прокурор «для организации проверочных мероприятий».