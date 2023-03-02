Происшествия 02 марта 2023, 18:06 Пассажирку автобуса, пытавшуюся перевезти через границу 95 тысяч долларов, задержали в Приморье

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Таможенники города Уссурийск в Приморском крае задержали девушку, которая пыталась перевезти через границу с Китаем 95 тысяч долларов. Об этом сообщил сайт «Восток медиа».

Во время досмотра пассажиров автобуса, направляющегося в КНР, у одной из пассажирок были обнаружены незадекларированные денежные средства в сумочке и чемодане.

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Гражданка Китая призналась, что не стала декларировать деньги из-за боязни их кражи по пути домой.