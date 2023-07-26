Происшествия 26 июля 2023, 02:46 Пассажирка задержала рейс из Пулкова, пригрозив бомбой в сумке Shot: пассажирка заявила о бомбе в своей сумке при посадке на рейс в Пулково Freepik

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Неприятная ситуация ждала пассажиров одного из самолетов, вылетавшего из аэропорта Пулково 25 июля в Казань. Во время посадки 53-летняя женщина сообщила, что у нее в сумке бомба, и перелет, который должен был длиться всего два часа, на порядок задержался. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По дороге к автобусу, который должен был отвезти всех к трапу, женщина поругалась с другой пассажиркой и во время спора зачем-то сказала, что в сумке у нее лежит бомба. После этого зачинщицу скандала отправили на досмотр. Ее три часа допрашивали полицейские, после чего отпустили.

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Остальных пассажиров тоже развернули и отправили в терминал, так как пришлось полностью обследовать самолет, как того требует протокол. Заявившая о бомбе на этот рейс уже не попала.

Ранее сообщалось, что одного из пассажиров рейса Иркутск — Москва высадили из самолета за оскорбление стюардессы. Его доставили в полицию, где составили протокол о мелком хулиганстве.