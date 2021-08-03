Пассажирка устроила дебош в Шереметьево

Международный аэропорт Шереметьево стал местом дебоша буйной пассажирки. Девушка в состоянии опьянения раскидала металлические столбики на стойке регистрации и пыталась нападать на людей стоящих в очереди. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «ДТП и Ч П Москва и МО».

Прибывшие на место сотрудники полиции пытались скрутить буйную девушку, но просто так сдаваться она не пожелала. В результате она вступила с ними в драку. Спустя некоторое время правоохранители смогли увезти буйную пассажирку для разбирательства.