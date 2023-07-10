Происшествия 10 июля 2023, 18:08 Пассажирка умерла на борту рейса Москва — Ереван На борту рейса Москва — Ереван умерла шестидесятилетняя пассажирка Фото: freepik.com

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На борту лайнера, следовавшего ночью из Москвы в Ереван, умерла 60-летняя женщина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.

Сообщение о смерти женщины на борту рейса Москва — Ереван поступило в пункт авиационной безопасности аэропорта Звартноц 10 июля в 01:15 по местному времени.

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По информации полицейских, во время полета пассажирке 1963 года рождения стало плохо и позже она умерла. Причина смерти не уточняется. В ведомстве добавили, что прибывшие в аэропорт следователи не нашли признаков насилия на трупе женщины.

Ранее в Стамбуле женщине‑инвалиду посоветовали лечь на пол в ожидании рейса в Москву.