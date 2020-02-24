Пассажирка угнала такси в Хабаровске и сразу врезалась

В Хабаровске пассажирка спряталась от водителя такси, не заплатив, а потом угнала его машину. Правда, водить девушка не умела и тут же врезалась.

Когда именно произошел угон, неизвестно, но в хабаровском МВД рассказали о происшествии 24 февраля. В полицию обратился таксист.

По его словам, он подвез девушку до кафе, но у нее не оказалось денег для оплаты. Тогда пассажирка сказала, что возьмет деньги у приятеля, и попросила водителя подождать. Таксист, так и не дождавшись девушки, отправился на ее поиски. И в это время лишился еще и автомобиля.

Девушку быстро нашли и задержали. Оказалось, что водитель оставил ключи в замке зажигания, и 24-летняя пассажирка воспользовалась забывчивостью.

«Задержанная пояснила, что наблюдала, когда водитель покинет салон автомобиля. После этого она открыто похитила иномарку, но не справилась с управлением и совершила дорожно-транспортное происшествие. С места ДТП виновница скрылась», — сообщили в пресс-службе МВД.

Этот угон автомобиля для девушки не первый. Несколько лет назад ее задерживали за кражу и угон. При этом водительских прав у нее никогда не было. Сейчас ее подозревают в грабеже и могут посадить на семь лет. Ущерб составил 330 тысяч рублей.