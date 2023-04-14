14 апреля 2023, 21:00
Пассажирка такси получила травмы в ДТП с иномарками в Москве
Источник «360»: пассажирка пострадала в ДТП на Большой Черемушкинской в Москве
Три автомобиля столкнулись на трамвайных путях на Большой Черемушкинской улице. В результате ДТП пострадала женщина, сообщил «360» источник в экстренных службах.
По предварительным данным, участниками аварии стали Hyundai и Mercedes. После столкновения пассажирка такси получила сотрясение головного мозга и ушиб скулы, медики госпитализировали пострадавшую.
Реклама
«Второй пассажир отказался от медицинской помощи», — уточнил собеседник «360».
По данным Дептранса Москвы, трамваи № 26 и 38 пришлось задержать на Большой Черемушкинской улице из-за ДТП двух автомобилей на путях.
«Маршруты временно изменены», — отметили в сообщении.
Их движение уже восстановили. На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ДТП
Такси
Москва 2023
Дептранс Москвы
Реклама
Реклама