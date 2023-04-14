Эксклюзив 14 апреля 2023, 21:00 Пассажирка такси получила травмы в ДТП с иномарками в Москве Источник «360»: пассажирка пострадала в ДТП на Большой Черемушкинской в Москве РИА «Новости»

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Три автомобиля столкнулись на трамвайных путях на Большой Черемушкинской улице. В результате ДТП пострадала женщина, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По предварительным данным, участниками аварии стали Hyundai и Mercedes. После столкновения пассажирка такси получила сотрясение головного мозга и ушиб скулы, медики госпитализировали пострадавшую.

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«Второй пассажир отказался от медицинской помощи», — уточнил собеседник «360».

По данным Дептранса Москвы, трамваи № 26 и 38 пришлось задержать на Большой Черемушкинской улице из-за ДТП двух автомобилей на путях.

«Маршруты временно изменены», — отметили в сообщении.

Их движение уже восстановили. На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства ДТП устанавливаются.