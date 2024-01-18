Происшествия 18 января 2024, 01:27 Пассажирка сломала позвоночник в сорвавшемся лифте в Екатеринбурге Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник при падении лифта в многоэтажке РИА «Новости»

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Женщину госпитализировали с травмой позвоночника после падения лифта с седьмого этажа в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба регионального Минздрава.

«Женщина в сознании доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника. Угрозы жизни нет», — уточнил канал.

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Лифт сорвался в многоэтажке на улице Косарева в микрорайоне Химмаш. Пострадавшей оказывается медицинская помощь.

Городская прокуратура организовала проверку по этому факту. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее свердловские волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» объявили поиск пропавшей полгода назад жительницы Екатеринбурга.