18 января 2024, 01:27
Пассажирка сломала позвоночник в сорвавшемся лифте в Екатеринбурге
Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник при падении лифта в многоэтажке
Женщину госпитализировали с травмой позвоночника после падения лифта с седьмого этажа в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба регионального Минздрава.
«Женщина в сознании доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника. Угрозы жизни нет», — уточнил канал.
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Лифт сорвался в многоэтажке на улице Косарева в микрорайоне Химмаш. Пострадавшей оказывается медицинская помощь.
Городская прокуратура организовала проверку по этому факту. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Ранее свердловские волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» объявили поиск пропавшей полгода назад жительницы Екатеринбурга.
Женщины
Екатеринбург
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