07 февраля 2020, 22:29
Пассажирка Skoda погибла в столкновении с «ГАЗелью» в Красном Селе
7 февраля в городе Красное Село произошло столкновение «ГАЗели» и Skoda Rapid. В результате ДТП погибла пассажирка легковушки, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
За рулем Skoda находился мужчина. Его пассажирка скончалась от полученных при столкновении травм.
Правоохранители проводят проверку обстоятельств случившегося, а также устанавливают личность погибшей.
В сообществе «Транспортный коллапс» в соцсети «ВКонтакте» появился ролик, записанный камерой видеонаблюдения.