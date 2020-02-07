Пассажирка Skoda погибла в столкновении с «ГАЗелью» в Красном Селе

За рулем Skoda находился мужчина. Его пассажирка скончалась от полученных при столкновении травм.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств случившегося, а также устанавливают личность погибшей.

В сообществе «Транспортный коллапс» в соцсети «ВКонтакте» появился ролик, записанный камерой видеонаблюдения.